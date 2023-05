Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte sich zur Ausbildung ukranischer Kampfjet-Piloten bereit erklärt, schloss eine Lieferung von Flugzeugen an Kiew aber aus. Bei Selenskyjs Besuch in Großbritannien hatte Sunak angekündigt, London wolle ukrainische Piloten "recht bald" an westlichen Jets ausbilden. Der Premier kündigte den Aufbau einer Flugschule für ukrainische Piloten an. Damit könnten sie an verschiedenen Flugzeugtypen ausgebildet werden, sagte Sunak.