Für viele ist der 44-Jährige der Favorit für die kommende Präsidentschaftswahl. Nicht ohne Grund feuert Donald Trump vor allem auf seiner Plattform Truth Social gegen den Mann aus Florida. Dabei hat dieser sein Interesse an einer Kandidatur noch gar nicht bekannt gegeben. Im November wurde DeSantis mit überragender Mehrheit (knapp 60 Prozent) zum Gouverneur wiedergewählt. Wie er es so weit geschafft hat, wird er in seinem Buch ("The Courage to Be Free") verraten, das im Februar erscheint.