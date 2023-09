Was Ursula von der Leyen für die EU plant

Die "State of the European Union"-Rede, oder "SOTEU", wie sie in Brüssel heißt, ist ein jährliches Ritual. Damit nehmen die EU-Kommissionschefs etwas unbescheiden eine ähnliche Pose wie die US-Präsidenten mit ihren Reden an die Nation ein. Es handelte sich um die letzte Rede der Kommissionspräsidentin zur Lage der Union in dieser Legislaturperiode. Im kommenden Jahr finden die Europawahlen 2024 (6. bis 9. Juni) statt - dann endet von der Leyens Mandat. Viele in Brüssel hatten an diesem Mittwoch vergeblich auf ein Zeichen gewartet, ob von der Leyen eine zweite Amtszeit anstrebt. Das ließ die CDU-Politikerin aber weiter offen.