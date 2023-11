Urteil des EuGH zu Vorratsdatenspeicherung: Worum es geht

Seit Jahren wird um die Vorratsdatenspeicherung gerungen. Heute soll der Europäische Gerichtshof entscheiden, welche Daten in welchem Umfang künftig für die Strafverfolgung gesammelt werden dürfen. 20.09.2022 | 1:35 min

Dass das Thema "Vorratsdatenspeicherung" nach wie vor politisch spaltet, ist spätestens seit einem Interview von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) Anfang September klar. In der "Zeit" machte sie deutlich, dass sie die Speicherung von Daten zur Kriminalitätsbekämpfung für unbedingt erforderlich hält. Dagegen hatte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) schon Ende 2021 gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe erklärt, er lehne die anlasslose Vorratsdatenspeicherung ab und wolle sie endgültig aus dem Gesetz streichen.

Anlasslose Speicherung von Daten - ist das rechtlich möglich?

Während die Politik sich also weiterhin uneins ist, wie es mit der Speicherung weitergehen soll, steht noch eine ganz andere Frage im Raum. Denn offen ist, ob die Vorratsdatenspeicherung überhaupt rechtlich möglich ist. Zwar gibt es schon seit Jahren ein deutsches Gesetz, das die Vorratsdatenspeicherung für eine bestimmte Zeit vorschreibt. Es bleibt allerdings unangewendet, weil seit den Klagen zweier großer Telekommunikationsanbieter die Möglichkeit besteht, dass der Europäische Gerichtshof die Regelung kippen wird.

Ob der EuGH das tatsächlich tut, wird sich heute entscheiden. Das Urteil ist jedenfalls nicht das erste in Sachen Vorratsdatenspeicherung. Denn auch die entsprechenden Regelungen anderer europäischer Länder waren schon Gegenstand von Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Rechtsprechung des Gerichts war dabei immer eindeutig: Eine anlasslose, flächendeckende, präventive Speicherung von Daten auf Vorrat - das geht nicht.

Überwachung der Nutzer: Um welche Daten geht es konkret?

Die Daten, um die es geht, sind Telefondaten und Daten über die Internetnutzung. Konkret geht es um den Zeitpunkt und die Parteien eines Telefonats oder versendeter SMS, um die Funkzelle, in der ein Handy währenddessen eingeloggt war und darum, mit welcher IP-Adresse eine Person in welchem Zeitraum im Internet gesurft hat. Damit soll den Sicherheitsbehörden ein Instrument an die Hand gegeben werden, mit dem sie Straftaten besser aufklären, aber auch präventiv bekämpfen können.