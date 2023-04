Bremen-Wahl: Das sind die Themen im Wahlkampf

Die AfD wird daher am 14. Mai nicht dabei sein. Ein Umstand, von dem die Wählervereinigung Bürger in Wut (BiW) profitieren will. Sie ist bislang nur mit einem Abgeordneten in der Bremischen Bürgerschaft vertreten. Auf die Regierungsbildung in Bremen werden die Bürger in Wut dennoch wohl keinerlei Einfluss haben.