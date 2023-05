An dem Tag, an dem ich zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt werden sollte, wurde vor dem Gerichtsgebäude auf mich geschossen. Nun sitzt mir Serkan Kurtuluş Anfang des Jahres in einem Knast am Rande der argentinischen Hauptstadt in einem hellgrüngekachelten Raum gegenüber. Und erzählt mir, er sei damals beauftragt worden, mich umzubringen. Der Grund: Man habe ihm gesagt, ich sei wegen meiner Recherchen ein Verräter. Und weiter: Wenn er Can Dündar töten würde, wäre er ein Held, den man schützen würde.