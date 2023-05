Inzwischen wettert Kilicdaroglu intensiv mit Parolen gegen Geflüchtete, vor allem gegen Migrant*innen aus Syrien. In Videobotschaften auf Twitter richtet er sich mit kurzen, rechtspopulistischen Thesen an potentielle Wähler*innen. Der Ton ist nun sehr viel härter als vor der ersten Wahlrunde. So will er offenbar Stimmen für sich gewinnen. Überzeugen muss er gerade die in der ultrarechten Ecke, die sich bisher nicht für ihn entschieden haben.