Ein Viertel der Deutschen sind Mitglied in einer Genossenschaft. Es gibt derzeit rund 7.000 in den unterschiedlichsten Bereichen: zum Beispiel im Energie -, Wohnungs - und Versorgungsbereich, im Kreditwesen oder der Landwirtschaft.

Warum einer Genossenschaft beitreten?

In Deutschland wurden schon Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten Kredit- beziehungsweise Einkaufsgenossenschaften gegründet. Damit wollte man in Krisenzeiten Versorgungslücken überbrücken - mithilfe eines basisdemokratischen Prinzips, das bis heute gilt: Selbsthilfe, Selbstverwaltung, Selbstverantwortung. Das Motto: Gemeinsam etwas erreichen, was alleine nicht möglich wäre. Dabei kann das Ziel ein wirtschaftliches, soziales oder kulturelles sein.

Anders als bei Kapitalgesellschaften wie eine AG oder GmbH hängt die Geschäftspolitik nicht von den Interessen außenstehender Investoren ab, sondern wird allein von den Interessen der Mitglieder bestimmt. Mitglied werden kann jeder, der einen oder mehrere Anteile an der Genossenschaft erwirbt. So schließen sich beispielsweise die Bürger eines Ortes zu einer Genossenschaft zusammen, um gemeinsam einen Dorfladen oder ein Kino zu realisieren.

Rechte und Pflichten durch Genossenschaftsanteile

Der Gewinn, den die Genossenschaft erzielt, muss nicht zwingend einmal jährlich in Form einer Dividende an die Mitglieder ausgezahlt werden. Die Satzung legt fest, was mit dem Geld passiert. So solle zum Beispiel beim Bio-Energie-Dorf günstige Wärmeversorgung sichergestellt werden oder beim Dorfladen sei die Idee, diesen zu erhalten und preiswert Waren zum Verkauf anzubieten, erklärt Wolff.