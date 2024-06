Nachfolger für Unternehmen: Genossenschaft als Lösung?

Wer soll übernehmen? Etwa 125.000 mittelständische Unternehmen stehen in Deutschland pro Jahr vor der Übergabe. Bei fast einem Viertel droht die Nachfolge nicht rechtzeitig zu gelingen.

Wenn Unternehmer in den Ruhestand gehen wollen, ihre Geschäfte übergeben wollen, kann das schwierig werden. Laut der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) droht bei einem Viertel der Firmen die Nachfolge nicht rechtzeitig zu gelingen. Eine Lösung bietet die Unternehmensform der Genossenschaft. Welches Potential darin liegt, erklärt die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerin Claudia Henke.

ZDFheute : Das Unternehmensmodell der Genossenschaft (kurz: eG) wurde in Deutschland schon um 1850 von Raiffeisen und Schulze-Delitzsch etabliert. Was unterscheidet diese "alten" Genossenschaften vom "neuen" Typ, den Sie voranbringen wollen?

Claudia Henke : Genossenschaften stehen für Selbsthilfe und demokratische Organisation. Sie sind aber immer nur so gut, wie sie von ihren Mitgliedern ausgestaltet werden. In der Vergangenheit wurden die genossenschaftlichen Werte nicht überall gelebt.

Die neue Generation setzt auch in der Praxis auf die international anerkannten Werte wie Fairness, Kooperation und wirtschaftliche Teilhabe, so dass Gewinne dafür eingesetzt werden, die Mitglieder zu fördern. Es geht um geteilte Verantwortung, also flache Hierarchien und Bildung, um die Verantwortung auch übernehmen zu können. Neu ist vor allem die Vernetzung von Genossenschaften untereinander und ihre Digitalisierung.