Das Ersparte anlegen in Form von ETFs - das praktzieren einige. Themen-ETFs haben ein besonderes Merkmal: Sie investieren ausschließlich in aktuelle Trends und bestimmte Branchen.

Themen-ETFs sind Exchange Traded Funds (ETFs), die ausschließlich in bestimmte Trends wie grüne Energie, Künstliche Intelligenz oder Gesundheitstechnologien investieren: "Dazu suchen Indexbetreiber oder aktive Aktienmanager Aktien aus und bilden einen Themenfonds", weiß Yann Stoffel, ETF-Experte bei der Stiftung Warentest. Doch Vorsicht: Themen-ETFs bergen auch Risiken.

Was unterscheiden klassische ETFs und Themen-ETFs?

Trends sind volatil

Eine Studie der Ohio State Universität zeigt, dass Themen-ETFs in den ersten fünf Jahren im Durchschnitt 30 Prozent Rendite einbüßen - das investierte Geld verliert also erstmal an Wert. Das liegt vor allem daran, dass die neuen Indizes erst dann auf den Markt kommen, wenn der größte Hype bereits vorbei ist. Viele Themen sind dann kein Trend mehr und vielleicht schon wertlos. Und genau hier liegt das Risiko: Ein Trend kann sich zum Erfolg entwickeln oder im Sande verlaufen.