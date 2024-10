Weltspartag: Wie die Deutschen ihr Geld anlegen

... findet alljährlich in der letzten Oktoberwoche statt. Heute sollen Kindern und Jugendlichen die Vorzüge des Sparens nähergebracht werden.



Vor 100 Jahren war die Stoßrichtung noch eine andere. Damals wollte man vor allem die unteren Einkommensschichten erreichen. Das Sparen war also eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. An der Gründungsinitiative beteiligten sich weltweit 29 Länder. In einigen der ursprünglichen Gründungsländer, darunter Belgien, Frankreich, die Schweiz oder den USA spielt der Tag heute aber überhaupt keine Rolle mehr.



Dagegen wächst die Bedeutung in Schwellen- und Entwicklungsländern. In den letzten Jahren neu eingeführt wurde der Weltspartag beispielsweise in Georgien, Mexiko und Mosambik.