Geldmarktfonds als Geldanlage: Renditen und Risiken

Geldmarktfonds erfreuen sich bei Anlegerinnen und Anlegern seit einigen Jahren immer größerer Beliebtheit. So zeigt eine Statistik des Fondsverbands BVI, dass die Investitionen in Geldmarktfonds von 2013 bis 2023 von knapp 15,1 Milliarden Euro auf fast 42,5 Milliarden Euro gestiegen sind - eine Zunahme von rund 181 Prozent.

Was ist ein Geldmarktfonds?

Die Fonds investieren am sogenannten Geldmarkt, daher der Name. Staaten, Unternehmen oder Banken beschaffen sich dort kurzfristig Geld oder legen es an. Die Akteure geben sich dafür gegenseitig Kredite mit sehr kurzen Laufzeiten. Die Zinsen, die für diese Kredite anfallen, sind eng an den aktuellen Leitzins der Zentralbank geknüpft. Ändert sich der Zinssatz, hat das direkte Auswirkungen auf den Kurs des Fonds - nach oben wie nach unten.