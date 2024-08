Offene Immobilienfonds: Krise aussitzen?

Offene Immobilienfonds stecken das Geld von Anlegerinnen und Anlegern in Immobilien. Ihre Rendite erwirtschaften sie vor allem aus Mieten und Wertsteigerungen dieser Objekte. Solche Fonds investieren in der Regel in mehrere Objekte - nicht selten in über 100 unterschiedliche Immobilien.



Beliebt sind neben Büros und Einkaufszentren, Hotels oder Krankenhäuser. Somit verteilt sich das Risiko. Entwickelt sich eine Immobilie schlechter, besteht die Hoffnung, dass andere dies ausgleichen können, was in der Praxis aber nicht immer funktioniert.



Von "offenen" Fonds spricht man, da jeder auch mit kleineren Beträgen in den Fonds investieren kann, in Abgrenzung zu "geschlossenen" Immobilienfonds, wo meist hohe Summen erforderlich sind. Von daher sind geschlossene Fonds nur etwas für vermögende und institutionelle Anleger. Ein weiterer Unterschied: Geschlossene Immobilienfonds investieren häufig in nur ein Objekt.



Privatanleger haben aktuell rund 130 Milliarden Euro in offenen Immobilienfonds investiert. So hat es das Ratinghaus Scope im Juni 2024 berechnet. Das entspricht rund einem Zehntel des gesamten Fondsmarktes für Privatanleger.