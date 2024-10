"Kinderstartgeld": Kinder an der Börse - Sinnvoller Ansatz?

Was wäre, wenn schon Grundschüler lernten, clever in Aktien zu investieren? Führende Ökonomen schlagen vor, Kinder mit staatlicher Unterstützung an den Kapitalmarkt heranzuführen.

Mit dem "Kinderstartgeld" sollen Kinder an den Kapitalmarkt herangeführt werden. (Symbolbild) Quelle: dpa

Die Deutschen sind bekanntlich vorsichtig bei Geldanlagen. Das Sparbuch oder Bausparkonto steht bei vielen immer noch an erster Stelle, während sie vor Aktien und Fonds zurückschrecken. Doch das könnte sich bald ändern - zumindest, wenn es nach den sogenannten "Wirtschaftsweisen" geht. Ihr Plan: Kindern staatliches Geld zur Verfügung stellen, damit sie früh an der Börse investieren.

Deutschland hat Nachholbedarf

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der die Bundesregierung in wirtschaftlichen Fragen berät, schlägt ein "Kinderstartgeld" vor. Mädchen und Jungen ab sechs Jahren sollen monatlich etwa zehn Euro in einen Fonds mit hohem Aktienanteil einzahlen können. Ab dem 18. Lebensjahr können sie mit dem Vermögen machen, was sie wollen.

Wie sich sparen lohnen könnte. 30.10.2023 | 2:37 min

"Weniger als 20 Prozent der Bevölkerung haben Geld in Aktien oder Aktienfonds angelegt", sagt Ulrike Malmendier, eine der "Wirtschaftsweisen" und Professorin an der Universität Berkeley in Kalifornien. "In den USA sind es über 60 Prozent." Mit seiner niedrigen Aktionärsquote befinde sich Deutschland heute ungefähr dort, wo die USA vor vierzig Jahren standen, sagte sie in einem Zeitungsinterview.

Früh anfangen - langfristig profitieren

Den Ökonomen geht es beim "Kinderstartgeld" nicht nur um Renditen, sondern um Finanzbildung. Deutschland könnte sich dabei ein Beispiel an Hongkong nehmen. In einer aktuellen OECD-Umfrage zur Finanzkompetenz belegt Deutschland zwar einen der Spitzenplätze, aber Hongkong führt die Liste an. Die dortige Zentralbank veranstaltet regelmäßig Meisterschaften für Schüler, um deren Finanzkompetenz zu fördern.

ETF steht für exchange traded fund. Bislang waren das vor allem passive Indexfonds. Jetzt gibt es auch aktiv gehandelte ETFs. Hier entscheidet ein Manager, was im ETF landet. 30.05.2024 | 2:32 min

In deutschen Schulen findet man Finanzthemen selten. Das ist laut Carmela Aprea einer der Flaschenhälse auf dem Weg zu finanzmündigen Bürgern. Aprea leitet das Mannheim Institute for Financial Education und ist Expertin für Finanzbildung. Sie findet das frühe Anlegen eine gute Idee, sieht aber die vorgeschlagene Umsetzung kritisch:

Wir wissen aus der Lernpsychologie, dass nur Praxis alleine keine verhaltenswirksamen Lernerfolge erbringt, sondern nur reflektierte Praxis erfolgversprechend ist. „ Professorin Dr. Carmela Aprea, Direktorin Mannheim Institute for Financial Education

Kinder und Familien sollten einordnen können, was da an der Börse passiert. Das Auf und Ab verstehen. Dazu brauche es eine pädagogische Begleitung der Kinder und Familien, denn es sei unwahrscheinlich, dass alle Eltern die komplexe Welt der Börse allein bewältigen können, so Aprea.

Für Kleinanleger sei "ein klassischer ETF, der weltweit unterwegs ist, die bessere Entscheidung", sagt Finanztip-Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen. 30.05.2024 | 4:21 min

Pädagogische Finanzprofis dringend gesucht

Verena von Hugo, Vorstandsvorsitzende des Bündnis Ökonomische Bildung, tauscht sich oft mit Bildungspolitikern aus. Sie sieht kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem. Positiv am Vorstoß sei, dass Menschen, die bisher keinen Zugang zu den Kapitalmärkten hatten, erleben könnten, wie sich langfristiges Sparen auswirke und der Zinseszins anfange zu wirken.

Die exponentielle Mehrung des angelegten Geldes können wir Menschen uns schwer vorstellen. Aber sie kommt einem 'achten Weltwunder' gleich, so hat Albert Einstein sie bezeichnet. „ Verena von Hugo, Vorstandsvorsitzende Bündnis Ökonomische Bildung

Familien könnten Erfahrungen sammeln und Risiken und Chancen erleben. "Nur, wenn reflektiert und eingeordnet wird, was beim Investieren im Rahmen des Kinderstartgeldes an Erfahrungen und Beobachtungen gemacht wurde und die Fragen dazu beantwortet werden, wird aus der Lernoption eine echte Lernkurve", betont von Hugo.

Schlecht angelegtes Steuergeld?

Optimal wäre es, wenn Wirtschafts- und Finanzbildung fest in der Schule verankert würde, meint von Hugo. Carmela Aprea fragt sich, ob das Steuergeld im Falle eines "Kinderstartgeldes" wirklich gut angelegt sei: Die mehr als eine Milliarde, die der Staat investieren würde, wäre womöglich in der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften besser aufgehoben.

In Deutschland sind mehr Rentner als je zuvor zusätzlich zu ihrer Rente auf Sozialhilfe angewiesen. 37.000 Rentner mehr als im Vorjahr bezogen die Grundsicherung im Alter. 08.10.2024 | 0:27 min

Auch wenn es den meisten im Land "gut" geht, steht die junge Generation vor massiven Herausforderungen: Wie zahlen sie in Zukunft die Miete? Wer zahlt ihre Rente ? Vor allem finanzschwache Familien sind betroffen. Frühe Finanzbildung könnte überlebenswichtig für die Wirtschaft Deutschlands sein.