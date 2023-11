Corona-Impfschäden: Müssen Hersteller haften?

Nach einer Corona-Infektion können langfristige Beschwerden auftreten. Dagegen soll die Impfung schützen - doch diese kann auch Nebenwirkungen haben. Impfschaden - und jetzt? 10.03.2023 | 32:23 min

Spahn-Verordnung begrenzt Haftung bei Impfschäden

Selbst wenn ein Gericht einen Schaden aufgrund einer Corona-Impfung anerkennt, bedeutet das nicht, dass die Hersteller auch dafür haften. Das Arzneimittelgesetz sieht zwar eine so genannte Gefährdungshaftung vor. Das heißt, Hersteller haften für Schäden durch ihre Medikamente in gewissem Umfang auch dann, wenn sie keinen Fehler begangen haben.

Für die Hersteller von Corona-Vakzinen hatte die ehemalige Bundesregierung diese Gefährdungshaftung aber weitgehend ausgeschlossen. Eine Verordnung des damaligen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn ( CDU ) legte im Mai 2020 ohne Parlamentsbeteiligung fest, dass die Hersteller bei Covid-Impfstoff, den das Bundesgesundheitsministerium zur Pandemiebekämpfung beschafft, in vielen Fällen nur dann haftbar sind, wenn sie durch ihre Arzneimittel grob fahrlässig oder gar vorsätzlich Schäden verursacht haben.

"Long Covid" liegt eigentlich dann vor, wenn Menschen nach der Corona-Infektion weiterhin unter Beschwerden leiden. Doch einige erleben solche Symptome auch nach der Impfung.

Berufen die Hersteller sich vor Gericht darauf, nach dem neuesten Stand der Wissenschaft mögliche Nebenwirkungen geprüft zu haben, könnte dieses Argument die Haftung wegen der Spahn-Verordnung in vielen Fällen ausschließen - je nachdem, wie die Gerichte die Verordnung interpretieren.

Impfstoff-Hersteller können Regress fordern

Staatliche Leistungen begrenzt

Lähmung, Schwäche, Gefäßkrankheiten und vieles mehr: So müssen Menschen mit Corona-Nachwirkungen leben. In Marburg wird zu Impfschädigungen und Long Covid geforscht.

Viele Anträge zu Impfschäden noch in Bearbeitung

Betroffene können die Leistungen bei den Versorgungsämtern beantragen. Nach einer aktuellen Abfrage des ZDF in allen 16 Bundesländern im April sind bundesweit bislang 7.693 Anträge gestellt worden. In 317 Fällen wurden Impfschäden anerkannt - 16 mehr als bei der letzten Abfrage des ZDF Mitte März. Darunter sind auch vorübergehende Schäden, die nicht zu dauerhaften Versorgungsleistungen führen. 2.459 Anträge wurden abgelehnt, 4.509 befinden sich noch in Bearbeitung. Zu den anerkannten Schäden zählen Sinusvenenthrombosen, Herzmuskelentzündungen sowie das Guillan-Barré-Syndrom, bei dem es zu Muskelschwäche kommt.