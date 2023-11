Halloween: Wie viel Angst und Grusel vertragen Kinder?

Woher kommt die Liebe zum Horror? 27.10.2023 | 2:49 min

Halloween wird in Deutschland immer beliebter. Laut einer Statista-Umfrage, in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut YouGov, waren im Oktober 2022 etwa ein Fünftel der Erwachsenen auf kleine Schreckgestalten an der Tür vorbereitet. Doch ist Grusel überhaupt etwas für Kinder? ZDFheute fragt nach bei Kinderpsychologin Karen Krause.

Tipp 1: Kinder sollten Angst üben

In der Psychologie wird Angst als emotionaler Zustand beschrieben, der sich auf verschiedenen Ebenen zeigt: 1. Auf der Verhaltensebene: Durch sogenanntes "Freezing", also Erstarren oder die Vermeidung einer Handlung oder Situation. 2. Auf der körperlichen Ebene: Durch Zittern, Schwitzen, Magengrummeln etc. 3. Auf der gedanklichen Ebene: Durch Angstgedanken wie "Ich schaffe das nicht" oder "Mir wird etwas Schlimmes passieren". Diese drei Ebenen beeinflussen sich gegenseitig. Wer wovor Angst hat und wer nicht, ist von vielen Faktoren abhängig. Zum Beispiel von der kindlichen Entwicklungsstufe, von individuellen Erfahrungen, wie eine Situation erlebt wurde, vor allem aber auch davon, wie sie von der erlebenden Person bewertet wurde.

Tipp 2: Trauen Sie Ihren Kindern etwas zu!

"Durch die Bewältigung schwieriger Situationen erfahren Kinder Selbstwirksamkeit und solche Erfahrungen sind enorm wichtig für ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen", sagt Karen Krause. Sie ermutigt Eltern, ihren Kindern etwas zuzutrauen. "Manche Kinder entdecken dabei sogar Spaß am Gruseln, wenn sie wissen, dass sie in Sicherheit sind", erläutert die Kinderpsychologin.

Wenn nach der Angst die Erkenntnis einsetzt, dass man eine kritische Situation gut überstanden hat, schüttet der Körper Endorphine aus, die für Glücksgefühle sorgen. Psychologen sprechen in diesem Zusammenhang von Angst-Lust. Ob eine Fahrt in der Geisterbahn oder ein Bungee-Sprung - immer dann, wenn nach einem Angstmoment Erleichterung einsetzt, wird das von vielen Menschen als "Kick" empfunden, von anderen aber nicht.

Tipp 3: Auf die Grusel-Dosis kommt es an

Tipp 4: Kinder auf Halloween vorbereiten

Das Herantasten ans Schaurige kann auch über gemeinsames Basteln und Verkleiden passieren. "So erfahren die Kinder, dass nicht alles so gefährlich ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht", sagt Karen Krause.

Die Kinderpsychologin rät Eltern, mit kleineren Kindern außerdem vorher zu besprechen, dass man heute mal mit der Angst spielen wolle. "Gemeinsam lässt sich so herausfinden, was dem Kind Angst macht, und was es braucht, um damit umgehen zu können. Wichtig ist es aber, in Kontakt mit seinem Kind zu bleiben, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was es aushalten kann und was nicht."