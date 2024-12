Das geht schon bei der Planung los: Gibt es auf dem Weg dunkle Gassen, die umgangen werden können? Fährt jemand aus dem Freundeskreis vielleicht in die gleiche Richtung? Zu zweit oder in der Gruppe fühlt man sich oft sicherer. Auch bei regelmäßig genutzten Strecken im Dunkeln kann es hilfreich sein, die Route ab und an zu variieren. Das Handy sollte stets aufgeladen und griffbereit sein.

Sicherheit auf dem Heimweg durch Begleitung per App

Wer mit Bus oder Bahn fährt, setzt sich am besten in die Nähe des Fahrers oder in belebte Abteile. Bei Belästigungen hilft es oft, umstehende Personen anzusprechen und um Hilfe zu bitten. Viele Verkehrsbetriebe bieten außerdem an, abends zwischen zwei Haltestellen zu halten, sodass der Fußweg von der Haltestelle nach Hause verkürzt wird.