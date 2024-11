Schöne Locken mit Lockenband und Co. - ganz einfach und ohne Hitze. So geht's.

Der wesentliche Vorteil der "Locken über Nacht"-Methoden liegt darin, dass die Haare vor der schädlichen Hitze von Lockenstäben oder Lockeneisen bewahrt werden. Je nach verwendetem Hilfsmittel kann das Ergebnis von sanften Wellen bis zu definierten Locken reichen. Feines oder chemisch behandeltes Haar etwa benötigt nur Temperaturen von 90 bis 150 Grad Celsius. Stylingtools arbeiten jedoch mit durchschnittlich 175 bis 230 Grad Celsius. Ohne regelbare Temperatur am Gerät drohen Schäden am Haar.

Locken ohne Hitze: Vorbereitung und Hilfsmittel

Locken gelingen in der Regel besser bei feuchtem Haar, doch besonders dicke oder lange Haare können über Nacht oft nicht vollständig trocknen und sind morgens noch feucht. In diesem Fall arbeitet man besser mit trockenen Haaren oder feuchtet die Strähnen nur leicht an.

Methode 1: Lockenband

Bei der Anwendung sollte das Lockenband mit einer Haarspange senkrecht zum Haarscheitel befestigt werden. Anschließend werden die Haare in gleichmäßige Strähnen aufgeteilt. Nun wird jede Strähne um das Lockenband gewickelt, ähnlich wie bei einem französischen Zopf, beginnend an den Haarwurzeln bin hin zu den Spitzen. Sobald alle Haare um das Band gewickelt sind, wird es mit einem Haargummi am Ende fixiert. Die beiden Enden des Haarbands können nun am Kopf zusammengebunden werden.