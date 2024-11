Sie erinnern an Sommer, Sonne, Strandurlaub und sind für viele ein angesagter Look: Sommersprossen. Wer von Natur aus keine hat, hilft gerne mit Make-up nach und schminkt sich sogenannte Fake Freckles. Auf TikTok ist daraus ein regelrechter Beauty-Trend entstanden. Es gibt unzählige Videos von Influencerinnen, die zeigen, wie sie Fake Freckles auftragen. Dabei gibt es unterschiedliche Methoden.

Das ist wirklich ein Look, den man völlig zeitlos jedes Jahr verwenden kann und der immer gut aussehen wird.

So entstehen Sommersprossen

Manche Menschen haben von Natur aus Sommersprossen. Das liegt an einer genetischen Veranlagung. Wer diese besitzt, bei dem entwickelt sich der Farbstoff Melanin nicht gleichmäßig, wenn Sonnenlicht auf die Haut strahlt.

Melanin ist ein Pigment, das für die Färbung der menschlichen Haut und der Haare verantwortlich ist. Kommt es an einigen Stellen zu einer Überproduktion und Ansammlung, entstehen Sommersprossen als kleine gelbliche oder braune Pigmentflecken.

In der dunklen Jahreszeit verblassen Sommersprossen wieder. Wer sich seinen natürlichen Look auch noch im Herbst und Winter bewahren möchte, kann auf Fake Freckles zurückgreifen.

Egal ob Sonnencreme, Sonnenmilch oder Sonnenspray, sie alle versprechen Schutz vor UV-Strahlung. Lichtschutzfaktor, Inhaltsstoffe und Co. sind dabei jedoch entscheidend.

Fake Freckles mit Gel oder Liquid auftragen

Make-up-Artist Patrick Maldinger empfiehlt, die falschen Sommersprossen mit einem Gel oder Liquid speziell für Fake Freckles aufzutragen. Das eher dickflüssige Gel ist häufig in einem Töpfchen erhältlich, während das flüssigere Liquid oft als Stift mit einem Pinsel angeboten wird.

Der große Vorteil ist, dass die Fake Freckles unterschiedliche Farben und Stärke haben werden. Und so wirkt es am natürlichsten.

So geht die Methode:

Ohne Deo, Mascara und Co. fühlen wir uns unwohl, oder? MAITHINK X hinterfragt die dreisten Werbemaschen der Industrie.

Lidschatten zum Ausprobieren von falschen Sommersprossen

So lassen sich Fake Freckles zum Beispiel mit Lidschatten auftragen. Dafür eignet sich ein hellbrauner bis mittelbrauner Ton. Mit einem spitzen Pinsel lassen sich kleine Punkte des Lidschattens im Gesicht verteilen. Möglichst natürlich wirkt der Look, wenn die Punkte etwas unregelmäßig und in verschiedenen Größen aufgetragen werden. Mit dem Finger können die Punkte dann leicht verteilt werden, um sie zu verblenden.