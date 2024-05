Haare ausfetten lassen: Wie geht es und ist es sinnvoll?

Unsere Haare verändern sich im Laufe unseres Lebens. So kann es sein, dass das Haar in verschiedenen Lebensphasen unterschiedliche Pflege benötigt. „Im jüngeren Alter, also ab der Pubertät, nimmt die Produktion der Talg- und Schweißdrüsen zu“, sagt Antonio Weinitschke. In dieser Zeit sei eine regelmäßige Pflege der Haut und Haare wichtig. Werden wir älter, lässt die Talgproduktion nach. „Die Haare müssen dann meistens nicht mehr so oft gewaschen werden“, so der Art Director. In der Regel reiche dann ein- bis zweimal in der Woche aus.