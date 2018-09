Shampoo, Spülmittel und Windeln im Labortest

Doku | ZDFzeit - Duftstoffe (4/9)

Im Labor wird außerdem untersucht, ob die Spülmittel Duftstoffe enthalten. Diese können Hautreizungen und Allergien hervorrufen. Im Test auf 26 allergene Duftstoffe heißt der Sieger domol. In dem Produkt von Rossmann wurde keiner der getesteten Stoffe nachgewiesen. Anders als bei Blink, das eine ganze Reihe von Duftstoffen enthält und in diesem Test klar den letzten Platz belegt. Denk mit von dm enthält auch Duftstoffe, aber in geringeren Mengen als das Blink.