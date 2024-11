Eine Regenjacke muss viele Kriterien erfüllen: Sie darf nicht einengen, muss leicht sein, atmungsaktiv - und natürlich dem Regen standhalten. Wie viel Wasser sie abhalten muss, hängt von den individuellen Bedürfnissen ab: Wird sie für alltägliche Einsätze in der Stadt, leichte Wanderungen oder intensive Outdoor-Aktivitäten benötigt?

Wann ist eine Jacke wasserdicht?

Ob eine Jacke nur wasserabweisend oder doch wasserdicht ist, wird durch die sogenannte Wassersäule bestimmt. Mit Wasserdruck wird gemessen, bei welchem Druck die Textiloberfläche Wasser durchlässt und wie viel. Die Wassersäule wird in Millimetern angegeben. Mit einer Wassersäule bis zu 5.000 Millimetern gelten Regenjacken als wasserabweisend und sind geeignet für leichten Regen. Bis 10.000 Millimeter sind sie wasserdicht und ideal für mäßigen Regen. Bei einer Wassersäule bis 20.000 Millimeter hält uns die Regenjacke sogar bei Starkregen trocken.

Zum Messen wird ein zylindrisches Gefäß auf den Stoff gestellt, das oben und unten offen ist. Oben wird so lange Wasser reingegossen, bis der Druck ausreicht, um es unten durch den Stoff zu drücken. Die Höhe des eingefüllten Wassers wird in Millimetern gemessen und entspricht der Wassersäule. Diese Maßeinheit ist nicht nur bei Outdoor- und Funktionsbekleidung wichtig, sondern auch bei Zelten oder Rucksäcken.

Warum müssen Jacken durchlässig sein?

Diese Materialien haben mikroskopisch kleine Poren, die gerade groß genug sind, um Wasserdampf in Form von Schweiß durchzulassen. Wassertropfen von außen halten sie aber ab.

Wasserdichte und atmungsaktive Schichten einer Regenjacke können mehrfach kombiniert werden. Es gibt sie in Konstruktionen mit zwei Lagen, zweieinhalb und drei Lagen. Eine dreilagige Jacke ist langlebiger und besser für den intensiven Gebrauch geeignet, während eine zweilagige Jacke leichter und kompakter ist.

Welche Passform hat eine gute Regenjacke?

Die Jacke sollte bequem sitzen und genug Platz bieten, um eine weitere Schicht darunter zu tragen, die vor Kälte und Wind schützt. Außerdem sollte die Regenjacke ausreichend Bewegungsfreiheit bei Aktivitäten wie Spaziergängen, Walking- oder Wandertouren oder Joggingrunden bieten. Zur Anprobe die Jacke am besten schließen. Wenn beide Arme nach vorne ausgestreckt werden, sollte die Jacke im Rückenbereich nicht spannen.

Eine verstellbare und ausreichend große Kapuze, die sich über einen Helm ziehen lässt, ist sinnvoll, vor allem bei Outdoor-Aktivitäten wie Klettern oder Radfahren . Sie sollte das Gesicht vor Wind und Regen schützen, ohne die Sicht einzuschränken. Verstellbare Ärmelbündchen und Saum helfen, die Jacke eng an den Körper anzupassen, damit kein Wasser eindringt. Reflektoren sind besonders in der Stadt oder bei Dunkelheit sinnvoll, um besser gesehen zu werden.

Kann man eine Regenjacke in der Waschmaschine waschen?

Egal wo man die Regenjacke trägt: Irgendwann ist sie dreckig und muss gewaschen werden. Sonst würden die Schmutzpartikel mit der Zeit die mikroskopisch kleinen Poren verstopfen. Das geht auch in der Waschmaschine, allerdings nicht im Schleudergang. Der ist auch nicht nötig, da die Jacken keine Feuchtigkeit aufnehmen, die herausgeschleudert werden muss. Der Regenschutz der Jacke kann mit einem Imprägniermittel im Waschgang aufgefrischt werden. Oder mit einem speziellen Spray, das mit einem weichen Tuch in die nasse Jacke eingearbeitet wird. Die Regenjacke danach in den Trockner geben, um den Schutz zu aktivieren.