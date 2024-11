So gelingt das Abnabeln von den Eltern

Warum das Abnabeln vom Elternhaus ein wichtiger Schritt ist und wie er am besten gelingt - für Eltern und Kind. Quelle: Imago /blickwinkel

Der Ablöseprozess zwischen Eltern und ihrem Kind beginnt bereits mit dem Durchschneiden der Nabelschnur. Im Kindergarten, der Schule und mit Beginn der Adoleszenz ab dem Alter von zehn Jahren lernen Kinder Eigenständigkeit.

Die Eltern als Wurzelgeber sind wichtig, aber gleichzeitig ist es als Kind entscheidend herauszufinden: Wer bin ich eigentlich? Was möchte ich für mein Leben? „ Diana Barton, Diplom-Psychologin

Das Abnabeln von den Eltern sei ein essenzieller Entwicklungsschritt, um seinen eigenen Weg im Leben zu finden, erklärt Diplom-Psychologin Diana Barton.

Voraussetzungen für den Ablöseprozess

Eine gesunde Bindung kann zu einer gelungenen Ablösung beitragen. "Diese kann aber auch gelingen, wenn die Bindung brüchig, beschädigt oder über die Maßen fest ist", sagt Diana Barton. Was dann eine Rolle spiele: Ob es dem erwachsenen Kind gelingt, für sich zu erkennen, dass es sich ablösen und seinen eigenen Weg einschlagen möchte. "Und auch, ob es sich darüber bewusst ist, welche Wünsche es noch an seine Eltern hat und welche Bedürfnisse in der Beziehung zu den Eltern bislang unerfüllt geblieben sind", ergänzt die Psychologin.

Innere Konflikte aufarbeiten

Es kann vorkommen, dass Eltern - bewusst oder unbewusst - Druck auf ihr Kind ausüben, weil sie zu hohe Erwartungen haben. Etwa, weil das Kind in die beruflichen Fußstapfen eines Elternteils treten soll oder das Lebensmodell des erwachsenen Kindes nicht den Vorstellungen der Eltern entspricht.

Spürt man als Kind einen inneren Konflikt, kann es wichtig sein, das Gespräch mit den Eltern zu suchen. „ Diana Barton, Diplom-Psychologin

"Wird der innere Konflikt nicht aufgearbeitet, kann das im schlimmsten Fall zu psychosomatischen Erkrankungen wie Kopf- und Rückenschmerzen , Magenproblemen, Suchterkrankungen Depressionen oder anderen Formen von psychischen Belastungen führen", so Diana Barton.

Wünsche und Gefühle äußern

Die emotionale Ablösung von den Eltern ist ein Prozess, der ein Leben lang andauern kann und der zum Erwachsenwerden dazugehört. Manchmal ist der Weg schmerzhaft, manchmal endet er in ungelösten Konflikten. Doch bereits das Aussprechen von Wünschen kann dabei helfen, sich abzugrenzen und abzunabeln. "Es mag vielen Kindern erstmal nicht so erscheinen, aber in der Regel steckt hinter den Absichten der Eltern etwas gut gemeintes", erklärt die Psychologin.

Leider werden Chancen der Veränderung oft verschenkt, weil innerhalb der Familie zu wenig über Gefühle, Wünsche und Grenzen geredet wird. „ Diana Barton, Diplom-Psychologin

Die Aufgabe der Kinder sei es dann, die eigenen Gefühle und Wünsche mitzuteilen, statt in der Kinderrolle zu verharren und Erwartungen an die Eltern zu haben, die diese nicht erfüllen können. "Akzeptanz ist wichtig", sagt Diana Barton. Das gelte für beide Seiten: Wertschätzend und nachsichtig sein, mit sich selbst und dem Gegenüber, aber auch für sich Einstehen und selbstbewusst sagen: "Ich möchte herausfinden, was mein Weg ist."

Wie können Eltern das Loslassen lernen? Bereits im Kindesalter können Eltern ihren Nachwuchs beim Abnabelungsprozess helfen, indem sie auf die Bedürfnisse eingehen, Sorgen und Ängste ernst nehmen, Grenzen akzeptieren, Unterstützung anbieten und Vertrauen in das Kind und seine Fähigkeiten haben.



Verlässt das Kind als junger Erwachsener das Elternhaus, ist das eine lebensverändernde Phase. Auch die Eltern müssen sich erst einmal neu finden. Fällt das Loslassen schwer, sollte man hinterfragen, warum und was man braucht, damit das gelingen kann.

Umgang mit Konflikten

Streitgespräche sind ein Zeichen von Verbundenheit, weiß Diana Barton. Reagieren die Eltern enttäuscht, weil das Kind etwa einen anderen beruflichen Weg einschlagen möchte, rät die Psychologin: "Die Enttäuschung bei den Eltern lassen." Kommt man als Familie nicht weiter, kann eine Familientherapie oder -beratung unterstützen.

Akzeptanz lernen

Letztlich können wir weder unsere Kindheit noch unsere Eltern ändern. "Am Ende geht es immer wieder um Selbstliebe, guten Kontakt miteinander und darum, wie wir zu hohe Erwartungen und unerfüllte Wünsche loslassen können - auf beiden Seiten", sagt die Psychologin.

