Basketball: DBB-Team deklassiert die Niederlande

Die Olympia-Form der deutschen Basketballer wird immer besser. Zwei Wochen vor dem Auftaktspiel gegen Japan bei den Sommerspielen in Paris setzte sich der Weltmeister vor 10.713 Zuschauern in Hamburg mit 95:50 (49:20) gegen die Niederlande durch.

Niederlande kein Prüfstein für DBB-Auswahl

Über weite Strecken sorgte das Team von Bundestrainer Gordon Herbert für Begeisterungsstürme, die Gäste waren allerdings zu schwach für einen echten Härtetest. Der könnte am Freitag in Berlin auf die Korbjäger warten - dann geht es im nächsten Test gegen die Japaner.

Nach der Niederlage und dem Sieg gegen Olympia-Gastgeber Frankreich in den ersten beiden Testspielen war es für die Herbert-Schützlinge ein weiterer Erfolg, der Selbstvertrauen bringt. Erstmals dabei und gleich in der Anfangsformation nach seinem Wechsel zu den New Orleans Pelicans war Daniel Theis. Der NBA-Center, der aus versicherungstechnischen Gründen bei den beiden Spielen gegen Frankreich nicht dabei war, markierte die ersten beiden Punkte.

Theis mit starker Leistung

Der 32 Jahre alte Theis, der in der Anfangsphase auf sechs Punkte kam, trug neben Andres Obst den Hauptanteil am starken Auftakt. An seinem 28. Geburtstag traf der Bayern-Profi seine ersten drei Dreier - er kam am Ende auf 18 Zähler und war Topscorer. Zweitbester Werfer und Mann des Spiels war Theis mit 16 Punkten.