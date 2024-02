Basketball - EM-Qualifikation: Der Weltmeister ist zurück

Die deutschen Basketballer sind das erste Mal seit dem WM-Finale wieder gefordert. Beim Quali-Spiel zur EM 2025 gegen Montenegro sind jedoch elf der zwölf Weltmeister gar nicht dabei. 22.02.2024 | 1:22 min

165 Tage ist es her, seit Kapitän Dennis Schröder den WM-Pokal in Manila überreicht bekam. Nun ist Alltag angesagt, Qualifikationsspiele für die Basketball -Europameisterschaft 2025. Die Gegner Deutschlands in der Gruppe heißen Montenegro, Bulgarien und Schweden. Der dritte Platz würde reichen, um sich für das Turnier zu qualifizieren. Das ist, vorsichtig gesagt, machbar. Deutschland ist schließlich Weltmeister.

Bundestrainer muss kräftig umbauen

Aber ein bisschen Vorsicht sollte dennoch herrschen. Von den zwölf Spielern, die beim Triumph von Manila dabei waren, ist jetzt nur noch David Krämer an Bord. Der Spieler mit der geringsten Einsatzzeit bei der WM. Stattdessen sind nun Oscar da Silva, Louis Olinde oder Johann Grünloh im Kader. Spieler, die entweder zuletzt knapp die Berufung verpassten (da Silva), in der zweiten Reihe stehen (Olinde), oder als Talente die nächste Generation darstellen (Grünloh).

Weltmeister als Außenseiter bei Olympia in Paris

Keiner unterschätzt Deutschland mehr

Allerdings unterschätzt niemand mehr dieses deutsche Team. Umso mehr sollte es gelingen, die besten Basketballer des Landes in einer Mannschaft zu vereinen. Ein schmaler Grat. Denn natürlich müssen auch die einen gewissen Bonus haben, die vergangenes Jahr für den historischen Erfolg gesorgt hatten. Mit Maxi Kleber und Isaiah Hartenstein gibt es zwei weitere Spieler, die in der NBA bei ihren Teams wichtige Säulen sind und die von ihrer Leistung her in die Nationalmannschaft gehören.