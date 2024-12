Wie die Eltern der Wagner-Brüder ihre Söhne in NBA pushten

Franz und Moritz Wagner trainieren für die WM in Asien, doch im Hintergrund laufen Vertragsverhandlungen. Die WM startet mit einem Sieg - und einer Verletzung. War alles umsonst? 09.12.2024 | 46:21 min

Die Frage ist hypothetisch, aber sie ist trotzdem interessant. Was wäre wohl gewesen, wenn Mutter Beate damals Gefallen daran gefunden hätte, morgens bei den Fußballspielen ihres siebenjährigen Sohnes Moritz Wagner draußen zu stehen? Wochenende für Wochenende. Um neun Uhr. Irgendwo in Berlin.

Mutter "drängt" Moritz Wagner zum Hallensport

Doch genau das sei ihr "zu doof" gewesen, sagt Moritz Wagner. Und deshalb habe seine Mutter ihn "so'n bisschen dazu gedrängt, mal einen Hallensport auszuprobieren." So kam er zum Basketball. Rückblickend müssen die Worte von Beate Wagner als perfekter Kompass in der Karriereplanung ihrer Kinder bezeichnet werden.

Moritz Wagner (li.) mit Mutter Beate, Bruder Franz Wagner und Vater Axel Schulz. Quelle: IMAGO

Denn Moritz ist Basketball-Profi geworden. Der mittlerweile 27-Jährige spielt bei den Orlando Magic in Nordamerikas NBA - genau wie sein knapp vier Jahre jüngerer Bruder Franz. Sie sind das einzige deutsche Brüderpaar in der besten Basketballliga der Welt - und gemeinsam 2023 mit Deutschland Weltmeister geworden.

Moritz Wagner: "Eltern haben viele Opfer gebracht"

"Wir geben ihnen Flügel und dann fliegen sie", sagt Beate in der vierteiligen Dokumentation "The Wagner Brothers - zwei Brüder, ein Traum" , die in der ZDF-Mediathek abrufbar ist. Darin geht es auch um den Anteil von Vater Axel und Mutter Beate am Werdegang ihrer Söhne. Und darum, wie eng das Verhältnis heute noch ist. Je älter er werde, desto mehr verstehe er, "wie viele Opfer meine Eltern gebracht haben", betont Moritz und ergänzt:

Da ist schon sehr, sehr viel Energie in die Kinder gesetzt worden. „ Moritz Wagner über seine Eltern

Axel Schulz und Beate Wagner lernten sich während ihres Medizin-Studiums kennen - und lieben. Er war in der ehemaligen DDR geboren und aufgewachsen, sie im früheren Westen groß geworden.

Millionen-Gehälter der Söhne für Vater der Wagners unvorstellbar

Seine Zeit im sozialistischen System ist bei Axel, der es einst als Handballer bis an die Kinder- und Jugendsportschule in Frankfurt/Oder geschafft hatte, heute noch spürbar. Der Kapitalismus, der in Amerika "bis ins Maximum getrieben" werde, liege seinem Vater "sehr fern", betont Franz.

Er habe "Kleine, weiße Friedenstaube" in der Schule gesungen, erinnert sich Axel. Und nun verdienen seine Söhne in den USA Millionen von Dollar. Ein Gedanke, der ihm immer noch so "komplett unvorstellbar" vorkomme und "ein großer Spagat" in seiner Biografie sei, so der Vater.

Eltern sorgten für spezielle Ernährung der Wagner-Brüder

Dass die Kinder Talent hatten, wurde schnell deutlich. Die Eltern unterstützen ihre Söhne, wo und wann immer sie können.

Wir haben jahrelang gekocht, alle zwei Stunden. Haben eingekauft, Unmengen von Essen herangeschafft. „ Beate Wagner

Sie hätten, betonen die Söhne unisono, bereits beim Schultern der Rucksäcke sofort gemerkt, wer das Frühstück zubereitet hatte. "Bei Beate war die Brotbox meistens schon kaputt, weil so viele Sachen drin waren. Sechs Stullen, Paprika, Fenchel, zwei Pick Up", sagt Franz und bringt die Familie damit zum Lachen.

Bei Axel hingehen sei alles "ganz leicht" gewesen, weil er "nur zwei kleine Stüllchen" geschmiert hätte. Da seien, so der Vater, "Überfluss auf der einen und Mangel auf der anderen Seite" aufeinander getroffen.

Familie Wagner genießt WM-Triumph gemeinsam

Die Karrieren der Söhne nahmen Form an, die Turniere wurden größer und waren weiter weg. Anfangs in Berlin und Umgebung, später Leverkusen, dann New York und im Sommer 2023 die WM in Asien. Die anderen deutschen Nationalspieler hatten ihre Freundinnen oder Frauen mit zum Jahreshöhepunkt genommen - Moritz und Franz hingegen kamen mit den Eltern.

Nach dem sensationellen 83:77-Finalsieg bei der WM gegen Serbien stand die Familie auf dem Spielfeld, genoss den Moment gemeinsam. Beate hielt den WM-Pokal in den Händen. Das Glitzern der Goldmedaille sei eine Sache, sagte Axel. Aber das Glitzern in den Augen der Söhne zu sehen, das sei für die Eltern wichtig. Denn das sei der Ausdruck von "glücklichen Kindern".

