Doku über Wagner-Brüder: Der "absurde" Weg nach Florida

Vereinte Kräfte bei den Orlando Magic: Moritz (links) und Franz Wagner - hier im NBA-Spiel gegen die New Orleans Pelicans. Quelle: AP Photo/John Raoux

Vielleicht hätten Beate Wagner und Axel Schulz mal Lotto spielen sollen. Wer weiß, wie groß ihre Chance gewesen wäre, den Jackpot zu knacken. Andererseits sind die beiden schon Lottogewinner - im übertragenen Sinne.

Zwei Brüder in einem Team - schier unvorstellbar

Denn sie sind die Eltern von Moritz und Franz Wagner, dem ersten deutschen Brüder-Paar in Nordamerikas Profisport. Die beiden spielen in der Basketball-Liga NBA. Beide für Orlando Magic - eine wahrlich magische Story.

Franz und Moritz Wagner trainieren für die WM in Asien, doch im Hintergrund laufen Vertragsverhandlungen. Die WM startet mit einem Sieg - und einer Verletzung. War alles umsonst? 09.12.2024 | 46:21 min

Folge 1 der Doku "The Wagner Brothers - zwei Brüder, ein Traum"

Wenn er darüber nachdenke, dass es "nur 450 NBA-Spieler" gebe, dann sei es "schon verrückt", sagt Moritz Wagner, dass er und Franz zwei davon seien. Dass beide dann auch noch in einem Team spielen, diese Vorstellung, so der 27-Jährige weiter, sei so absurd, "dass man sich das überhaupt nicht traut, zu erträumen".

Moritz als "Motivationspunkt" für Franz

Mit dieser Aussage beginnt die vierteilige ZDF-Dokumentation "The Wagner Brothers - zwei Brüder, ein Traum". Die Serie ist ab dem 9. Dezember in der ZDF-Mediathek abrufbar. Sie zeigt Moritz und Franz Wagner hautnah, schildert ihren Arbeitsalltag in der NBA, das Familienleben beim Besuch der Eltern in Berlin und die sportliche Krönung: den Gewinn des WM-Titels mit Deutschland

Moritz kommt am 26. April 1997 zur Welt, Franz am 27. August 2001. Moritz sei der "Motivationspunkt" für sein ganzes Leben gewesen, sagt Franz. Sein Ziel: mindestens immer alles so gut zu machen, wie der große Bruder. Ob in der Schule, bei Alba Berlin, in der Basketball-Bundesliga spielen, nach Amerika ans College zu gehen. Alles, was Moritz tat, das wollte er auch.

Der kleine Bruder ist mittlerweile der Bessere

Und er hat es geschafft. Mehr noch. Mittlerweile, da ist Moritz ehrlich und uneitel genug, ist der kleine Bruder längst der bessere Basketballer von beiden.

Das deutet sich schon früh an. Franz debütiert 2018, im Alter von 16 Jahren, für Alba Berlin in der Bundesliga - und löst somit Moritz als bis dahin jüngsten Spieler der Vereinsgeschichte ab.

2021 wird Franz unter all den weltweiten Nachwuchstalenten von Orlando Magic an achter Stelle ausgewählt. Die Los Angeles Lakers haben sich 2018 an 21. Stelle für Moritz entschieden.

Basketball - NBA : Wagner und Wagner für die Orlando Magic In der Nacht zum Mittwoch startet die NBA in die Saison. Mit dabei in der besten Basketball-Liga der Welt ist zum ersten Mal auch ein deutsches Brüderpaar: Moritz und Franz Wagner.

Seit 2021 spielen sie zusammen in Zentral-Florida. Franz gilt neben Paulo Banchero als wichtiger Akteur in Orlando , als so genannter Franchise-Spieler. Um ihn herum soll ein Team aufgebaut werden.

Die NBA ein knallhartes Business

Moritz hat zwar auch seine Qualitäten, bringt Energie ins Spiel und kann mit seiner emotionalen Art eine Mannschaft mitreißen. Dennoch ist er nicht so talentiert wie Franz, kommt meistens von der Bank in die Partien - und hatte zuvor schon für die Lakers, Washington Wizards und Boston Celtics gespielt.

Erst in Orlando, betont Moritz, habe er sich etabliert. Und deshalb will er im Sommer 2023 auch dort verlängern. Doch die NBA ist ein knallhartes Business - und kein Platz für allzu viele Wünsche und Sentimentalitäten.

Stress im Paradies

Das wird in der Dokumentation eindrucksvoll deutlich. Es ist Juli 2023. Moritz und Franz Wagner haben sich in Südkalifornien ein Haus direkt am Strand gemietet, umgeben von Palmen und einer malerischen Kulisse.

Doch es herrscht Anspannung, statt Entspannung. Moritz ist zum ersten Mal in seiner Karriere Free Agent. Sein Vertrag bei den Orlando Magic endete am 30. Juni. Nun ist er vereinslos. Wo wird er künftig spielen? Weiterhin mit Franz in Orlando - oder bei einem anderem Klub?

"Sehr viel Geld" für Moritz Wagner

Offene Fragen, die ihn spürbar nerven, stressen und ihn einfach nicht zur Ruhe kommen lassen. Orlando bietet sechs bis sieben Millionen Dollar für ein Jahr. Moritz ist enttäuscht. Er weiß natürlich, dass "sieben Millionen Dollar sehr, sehr viel Geld" sind.

Aber es geht ihm gar nicht mal so sehr ums Monetäre, sondern um Wertschätzung. Und um die Frage: wie viel ist euch meine Arbeit wert? Die Antwort gibt’s in Folge eins der Doku.