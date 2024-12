Basketball-Doku: Wie die Wagner-Brüder Vorbilder wurden

Gemeinsam bei Orlando Magic, gemeinsam Weltmeister geworden: Moritz Wagner (links) und sein Bruder Franz - hier bei Olympia im Vorrundenspiel gegen Brasilien. Quelle: Imago / camera4+

Sie kommen aus Berlin , Prenzlauer Berg. Sie leben in den USA, im Sunshine State Florida. Sie sind Millionäre, weil sie mit ihrer Leidenschaft viel Geld verdienen. Das klingt alles so einfach, so schön. Aber natürlich ist es das nicht immer.

Folge 1 der Doku "The Wagner Brothers - zwei Brüder, ein Traum"

Franz trifft Moritz Wagner bei Orlando Magic

Moritz Wagner, 27 Jahre alt, zog einst aus, um am College zu spielen. Danach ging es in die NBA, der besten Liga der Welt. Sein Bruder Franz, 23, machte es ihm ein paar Jahre später nach. Nur ein verschwindend geringer Teil der Collegespieler schafft es in die NBA. Es ist so etwas wie ein Sechser im Lotto - für Moritz im Jahr 2018.

Und drei Jahre später der nächste Hauptgewinn in Familie Wagner - für Franz. Zwei Brüder, die es vom College in die NBA schaffen - und dann noch beim selben Team. Das klingt schon fast kitschig, ist aber wahr und wird immer mehr zur Erfolgsgeschichte.

Top-Verdiener Franz Wagner

Sie spielen beide bei den Orlando Magic. Ganz unterschiedlich betrachtet von der Öffentlichkeit. Moritz, das sei ausdrücklich betont, ist einer der besten deutschen Basketballer. Aber der große Bruder steht in der öffentlichen Wahrnehmung oft im Schatten des Kleinen.

Franz, mit 2,08 Meter drei Zentimeter kleiner als sein Bruder, hat vor der Saison einen Vertrag unterschrieben , der ihn zum bestbezahlten deutschen Sportler der Geschichte macht. Schier unfassbare 224 Millionen Dollar - mindestens - für fünf Jahre.

Orlando Magic baut auf Franz Wagner

Da sind die 22 Millionen, die Moritz für zwei Jahre bekommt, schon fast Kleingeld. Warum bekommt Franz so viel Geld? Weil er die Zukunft seines Klubs ist. Das zeigt er ungewollt schon in den vergangenen Wochen.

Der zweite Star neben Franz in Orlando, Paolo Banchero, ist länger verletzt. Alle Verantwortung liegt auf den jungen, breiten Schultern von Franz. Er spielte seit Bancheros Verletzung wahnsinnig gut, glänzte fast immer als bester Punktesammler, Rebounder und Assistgeber.

Moritz Wagners bisher bestes NBA-Jahr

Ganz nebenbei ist er aber auch einer der besten Verteidiger der NBA. Dass er nun die gleiche Verletzung wie Banchero erlitten hat und wochenlang ausfallen wird, wirft ihn hoffentlich nur kurz zurück. Franz ist auf dem Weg zum Superstar!

Und Moritz? Er spielt das beste seiner bisherigen sieben NBA-Jahre. Der Beginn dessen Karriere war nicht so einfach. Am College in Michigan lief noch alles wie am Schnürchen. In der NBA aber ist es hart. Ist man nicht der beste Spieler seines Teams ist, wird man schnell zur Handelsware: Einer, der im Tausch für andere Spieler den Klub wechseln muss.

Moritz der Vorreiter für Franz

So fing es für Moritz in Los Angeles an, ging in Washington und Boston weiter, bis er schließlich in Orlando landete und sich dort durchsetzte - immer auch Wegbereiter für Franz, der stets von Moritz' Erfahrungen profitierte. Franz wurde noch nie getauscht oder entlassen.

Moritz ist Realist, weiß, dass er selbst ein absolutes Ausnahme-, sein Bruder aber wahrscheinlich ein Jahrhunderttalent ist.

Moritz und Franz sind Weltmeister mit Deutschland geworden, hatten an der Seite von Dennis Schröder großen Anteil am ersten Titelgewinn eines deutschen Basketball-Nationalteams überhaupt. Und sie sind noch jung, können noch etliche Jahre spielen, wenn der Körper das auch will.

Franz Wagner auf Dirk Nowitzkis Spuren?

Sie sind Gegenwart und Zukunft des deutschen Basketballs. Franz ist ein kommender Superstar der NBA - Vergleiche mit Dirk Nowitzki verbieten sich meist, aber so langsam stößt er eben doch in dessen Dimensionen vor.

Vor allem aber sind sie auf dem Boden geblieben, wissen, dass aller Glitzer und Glamour, die vielen Millionen Dollar und der ganze Ruhm eine Wirklichkeit sind, die fast kein Mensch fühlen kann. Sie sind für viele Jugendliche Vorbilder. Nicht leicht für zwei Menschen, 27 und 23 Jahre alt. Aber es gelingt ihnen - wie fast alles bisher in ihrer Karriere. Zwei Sechser im Lotto.