Die bei der Weltmeisterschaft überraschend stark auftrumpfende Sophia Schneider musste wegen eines Infekts der oberen Atemwege kurzfristig passen. Ob die 25-Jährige schon am Samstag (14 Uhr/ZDF-Livestream) in der Staffel oder am Sonntag (13 Uhr/ZDF-Livestream) im Massenstart in den Wettkampfbetrieb zurückkehren kann, ist derzeit offen. In der kommenden Woche steht für die Frauen ab freitags das Weltcupfinale in Oslo an.