Was Sie zur neuen Biathlon-Saison wissen müssen

Es geht wieder los, der Wintersport nimmt rasant an Fahrt auf. Im Blickpunkt wie in jedem Winter: Die Biathleten . Alles Wissenwerte rund um die kommenden Rennen finden Sie hier.

Was steht an?

Im finnischen Kontiolahti startet am Samstag die 48. Saison im Biathlon-Weltcup . Insgesamt sind neun Stationen sowie die Weltmeisterschaften im Februar in Lenzerheide/Schweiz geplant. Das Saisonfinale steigt ab dem 21. März am berühmten Holmenkollen in Oslo.

Welche Rennen finden in Deutschland statt?

Auch in diesem Winter stehen mit Oberhof und Ruhpolding zwei deutsche Weltcup-Stationen im Kalender. In Thüringen erfolgt wieder der traditionelle Startschuss ins neue Jahr (9. bis 12. Januar), drei Tage später geht es in der Chiemgau-Arena weiter. Wie gewohnt ist die World Team Challenge, das Mixed-Event in der Schalker Arena, am 28. Dezember nicht Teil des Weltcups.

Was ist der Saison-Höhepunkt?

Die Biathlon-Weltmeisterschaften. Nach den Titelkämpfen der Frauen 1985 in Egg am Etzel kehrt die Medaillenvergabe erstmals wieder in die Schweiz zurück, vom 12. bis 23. Februar stehen in Lenzerheide zwölf Entscheidungen auf dem Programm.

Bei der WM 2024 im tschechischen Nove Mesto gab es für den Deutschen Skiverband (DSV) kein Gold. Janina Hettich-Walz gewann im Einzel überraschend Silber, Bronze gab es jeweils für die Frauen-Staffel sowie Benedikt Doll im Einzel der Männer.

Welche Chancen haben die Deutschen?

Mit Doll und Hettich-Walz fehlen der DSV-Mannschaft in diesem Winter zwei Stützen. Während der letzte deutsche Weltmeister mit dem Ende der Vorsaison sein Gewehr an den Nagel gehängt hat, legt Hettich-Walz eine Babypause ein.

Und so bleiben viele Fragezeichen: Wer kann bei den Männern die von Doll hinterlassene Lücke schließen und sich konstant in der Weltspitze halten? Bleibt Franziska Preuß nach ihrer Nasennebenhöhlen-OP gesund und kann im Kampf um das Gelbe Trikot eingreifen?

Wer sind die Favoriten?

Auch in dieser Saison geht Johannes Thingnes Bö als Topfavorit an den Start. In den vergangenen sechs Weltcup-Wintern sicherte sich der norwegische Dominator fünfmal die große Kristallkugel. Zuletzt lief der 31-Jährige bei den Vorbereitungsrennen in Sjusjöen aber nur hinterher. Und so wittert die Konkurrenz ihre Chance - sei es ein weiterer Athlet aus der unglaublich starken Mannschaft der Norweger, der Schwede Sebastian Samuelsson oder Emilien Jacquelin aus Frankreich.

Bei den Frauen zählen Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen und das Französinnen-Trio Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon und Lou Jeanmonnot zu den Favoritinnen. Die italienische Vorjahressiegerin Lisa Vittozzi fehlt beim Auftakt mit Rückenproblemen.

Was ist neu?

Der Weltverband IBU will in den Individualrennen Spannung bis zum Ende und tüftelt deshalb an der Startreihenfolge. Im November und Dezember werden testweise die besten 15 Athletinnen und Athleten der Gesamtwertung im Sprint und im Einzel mit einer Startnummer zwischen 46 und 75 loslaufen. Bislang hatten die Topleute ihre Startgruppe frei wählen dürfen, meist entschieden sie sich aus Angst vor nachlassender Strecke für eine sehr niedrige Nummer.

Die Änderung verspricht vor allem für die übertragenden TV-Sender packende Bilder - doch die Stars sehen die neue Reihenfolge kritisch. "Aus sportlicher Sicht glaube ich, dass es nicht ideal ist", äußerte DSV-Athlet Johannes Kühn seine Bedenken.

Wer überträgt?

ARD und das ZDF wechseln sich wie bisher bei den Übertragungen ab, das Zweite startet in Kontiolahti. In Finnland wird dann auch Denise Herrmann-Wick dabei sein, die Peking-Olympiasiegerin feiert in diesem Winter ihre Premiere als ZDF-Expertin.

