Bob Hanning wird Trainer von Italiens Handballern

Top-Handball-Funktionär Bob Hanning ist neuer Nationaltrainer von Italiens Handballern. Der Geschäftsführer der Füchse Berlin übernimmt im Handball-Entwicklungsland den Trainerjob von Riccardo Trillini. Bei ihrer erst zweiten WM -Teilnahme in der Verbandsgeschichte hatten die "Azzurri" mit dem erstmaligen Sprung in die Hauptrunde und Platz 16 für reichlich Furore gesorgt.

Hanning sagte in einer Mitteilung der Füchse Berlin: "Es war und ist mir immer eine Freude mitzuhelfen, etwas Großes zu entwickeln. Das weiß jeder von mir und das war in all meinen Funktionen in den vergangenen Jahren der Fall."