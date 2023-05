"Es gibt sehr viele Situationen in den Spielen, wo er in kürzester Zeit Entscheidungen treffen muss", sagt Christian Wück, der Wirtz in der U17 des DFB trainiert hat, im Bolzplatz by Manu Thiele. "Das kann er nur, wenn er weiß, wo seine Mitspieler und wo seine Gegenspieler stehen. Das ist glaube ich das, was ihn am meisten auszeichnet."