Bayer beim BVB - Alonso: "Brauchen fast perfekte Leistung"

Xabi Alonso gelang mit Leverkusen in der Meistersaison 2023/24 "nur" zwei Remis gegen Dortmund.

BVB verlängert mit Kehl

Beide möchten gerne gewinnen, das versteht sich zum Auftakt des zweiten Saisonteils von selbst. Den Tabellensechsten BVB, der am Donnerstag den Vertrag mit seinem Sportdirektor Sebastian Kehl verlängerte, setzt das Spiel aber nicht nur unter Zugzwang: Es zeigt auch schmerzhaft verpasste Gelegenheiten auf.

Bayer war da, als die Bayern schwächelten, Bayer wurde Meister und Pokalsieger. Und: Leverkusen jagt auch jetzt von Platz zwei aus den Spitzenreiter FC Bayern, während die Dortmunder noch hinter Mainz um die Qualifikation in der Champions League bangen. Der BVB ist aus dem DFB-Pokal ausgeschieden und hinkt in der Bundesliga hinterher.

Leverkusen mit drei Titelchancen

"Realistisch haben wir in allen drei Wettbewerben Titelchancen", stellt hingegen Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes genüsslich fest.

Wir haben die Ambition und den Willen, das treibt uns an, die volle Spannung am Freitag.

In den letzten Zügen des Jahres 2024 hatte Bayer noch einmal zwei Gänge hochgeschaltet. Acht Pflichtspielsiege in Folge, darunter das 1:0 im DFB-Pokal beim FC Bayern, zeigen das wieder gewonnene Selbstvertrauen. "Diese Vorfreude, jedes Spiel zu gewinnen, immer auf Sieg zu spielen. Das hat uns letztes Jahr ausgezeichnet und wird uns dieses Jahr auszeichnen", kündigte Rolfes an.