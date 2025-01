Fußball-Transferticker: Olmo darf wohl vorerst spielen

Dani Olmo (Bild) darf laut Medienberichten wieder für den FC Barcelona auflaufen - vorerst. Der Klub habe beim nationalen Sportrat CSD eine vorläufige Spielerlaubnis für Olmo und dessen Teamkollegen Pau Víctor erwirkt; das endgültige Urteil stehe jedoch noch aus, berichten "As" und "Marca".

Demnach könnten Olmo und Víctor in der Zwischenzeit wieder spielen. So auch im möglichen Finale der spanischen Supercopa am kommenden Sonntag. Im Halbfinale am Mittwochabend gegen Athletic Bilbao waren beide noch ohne Spielgenehmigung.

Der FC Barcelona hatte vom Ligaverband und dem spanischen Fußballverband keine Spielgenehmigungen für Olmo und Victor erhalten. Die Verbände werfen Barca vor, die geltenden Finanzregeln nicht einzuhalten.