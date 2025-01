Fußball-Transferticker: Kovac beim BVB wohl Favorit

Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund scheint bei seiner Suche nach einem neuen Trainer Niko Kovac zu favorisieren. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl reisten am Montag nach Salzburg, wo der Kroate mit seiner Familie lebt. Ein entsprechender Bericht der Ruhr Nachrichten ist nach SID-Informationen zutreffend. Der Verein wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

In der vergangenen Woche hatte der BVB Trainer Nuri Sahin nach dem 1:2 in der Champions League beim FC Bologna entlassen. Zuletzt beim 2:2 in der Bundesliga gegen Werder Bremen betreute Interimstrainer Mike Tullberg die Mannschaft, der Däne wird auch mindestens noch für das Königsklassen-Duell am Mittwoch gegen Schachtar Donezk auf der Bank der Dortmunder sitzen.