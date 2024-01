Handball-EM: DHB-Team feiert Auftaktsieg gegen die Schweiz

Auch das zweite EM-Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft ist im ZDF und im Livestream zu sehen: Die Sendung beginnt am Sonntag, 14. Januar, um 20.15 Uhr, die Partie Nordmazedonien - Deutschland wird 20.30 Uhr angepfiffen(Kommentator: Christoph Hamm, Co-Kommentator: Markus Baur).Schon ab 18 Uhr können die Handballfans im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek die andere Partie in der Gruppe A verfolgen: Schweiz - Frankreich (Kommentator: Martin Schneider).ARD und ZDF übertragen alle EM-Spiele des deutschen Teams - linear und online. Viele weitere EM-Spiele sind in Livestreams in den Mediatheken der beiden Sender zu sehen.