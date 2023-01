Der Pool an Talenten in seiner Heimat sei sehr groß, berichtet der Trainer Bob Zermani, der in München lebt, ungefähr 200.000 Handballer gebe es in Algerien. Aber Korruption im Verband und Liga verhindere einen Aufschwung. "Wir haben so gute junge Spieler", sagt Zermani, "nur leiden alle unter den Verhältnissen."