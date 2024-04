Längstes Finalspiel in der DEL: Berlin auf Titelkurs

Der Rekordchampion gewann am Sonntag das dritte Match beim Hauptrundenersten Fischtown Pinguins in Bremerhaven nach zweimaliger Verlängerung mit 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). Mit 98 Minuten war es das längste Finalspiel der DEL-Geschichte.

In der Best-of-seven-Serie ging Berlin mit 2:1 in Führung. Bremerhaven hatte Spiel eins mit 4:2, Berlin das zweite Duel l mit 5:3 gewonnen.

Veilleux trifft in der 98. Minute

Am Dienstag könnten die Berliner, die acht Play-off-Serien in Folge gewonnen haben, daheim alles vorbereiten für den ersten Matchball bereits am Freitag in Bremerhaven.