Eishockey-WM: Spiel gegen Lettland Wendepunkt für DEB-Team?

Gegen Schweden gab es ordentlich was zu tun für den DEB-Goalie Philipp Grubauer.

Es ist lange her, dass deutsche Eishockeyfans während eines WM-Spiels lautstark ihren Unmut bekundeten. Aber als das DEB-Team von den Schweden nach allen Regeln der Kunst ausgespielt wurde , war es vorbei mit der Geduld. "Wir wollen euch kämpfen sehen", schallte es durch die Arena im tschechischen Ostrava. Ein untrügliches Zeichen, dass da gerade grundlegend etwas falsch läuft.

So war es auch, die Deutschen verloren wie schon im zweiten Turnierspiel gegen die USA . Aber diesmal waren sie mit 1:6 noch gut bedient. Also konnte Moritz Müller die Fans verstehen: "Die Leute kommen einen langen Weg hierher", sagte der Kapitän, dem eins aber wichtig war:

Ich kann jedem versprechen, dass es nicht am Kampf lag. Es war einfach keine gute Leistung von uns.

Kein Mittel gegen Schwedens NHL-Stars

"Wir sind unter die Räder gekommen", befand auch Bundestrainer Harold Kreis. Was aber ebenso am Gegner gelegen habe. Denn im Gegensatz zu den vorherigen Weltmeisterschaften sind die Schweden mit zahlreichen Stars aus der nordamerikanischen NHL angereist. Ebenso die Amerikaner - und dann kann es im Eishockey schnell gehen. Null Punkte und 2:12 Tore gegen die Titelkandidaten zeugen davon.

Vier schlagbare Gegner

Der Vorteil für das DEB-Team: Mit den Topgegnern ist es nun vorbei. Die letzten vier Aufgaben in der Gruppe B heißen Lettland, Kasachstan, Polen und Frankreich. Vier Teams, die allesamt schlagbar sind - und die die Deutschen besiegen müssen, wollen sie das Viertelfinale erreichen.

Im Vorbeigehen schlägt man natürlich auch die nicht, aber es ist schon ein Unterschied, ob die großen Namen der Gegner ihr Geld in der NHL verdienen oder in der Slowakei und der zweiten schwedischen Liga. So verhält es sich bei den Letten, diesen Mittwoch (16:20 Uhr) nächster DEB-Gegner.