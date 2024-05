WM-Finale gegen die Schweiz: Tschechien im Eishockey-Fieber

Spätestens seit 16:51 Uhr am Samstagnachmittag ist Ausnahmezustand in Tschechien , zumindest emotional. Die tschechische Eishockey-Nationalmannschaft ist ins Finale bei der Heim-Weltmeisterschaft eingezogen und ein Land steht Kopf.

Finaleeinzug beendet lange Durststrecke

Der Kommentator im öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen spricht von einer "Sensation", einem "Wunder". Auf den Rängen in der Prager Arena liegen sich die Fans in den Armen. Denn es endet eine lange Durststrecke für das stolze Eishockey-Land.

Gut, 2022 gab es Bronze bei der jedes Jahr stattfindenden WM. Aber die letzte WM-Goldmedaille liegt schon 14 Jahre zurück. Damals schlugen die Tschechen die favorisierte Mannschaft aus Russland im Finale in Köln mit 2:1. Jetzt ist das nächste Eishockey-Märchen zum Greifen nah.

Nur noch einer von damals ist auf dem Eis mit dabei. Der 38-jährige Kapitän Roman Červenka. Andere kommentieren im Fernsehen die Spiele oder schauen in der Arena zu, begleitet von Jubelrufen der Fans. So wie Superstar Jaromír Jágr, der mit seinen 52 Jahren noch immer in der tschechischen Liga spielt.