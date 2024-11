Formel 1: Verstappen in Las Vegas vor Weltmeister-Titel

Verstappen siegt.



Verstappen Zweiter, Norris gewinnt nicht.



Verstappen Dritter, Norris gewinnt nicht. Oder Norris Zweiter, aber nicht schnellste Rennrunde.



Verstappen Vierter, Norris weder Erster noch Zweiter. Oder Norris Dritter, aber nicht schnellste Rennrunde.



Verstappen Fünfter, Norris kommt nicht in aufs Podium. Oder Norris Vierter, aber nicht schnellste Rennrunde.



Verstappen Sechster, Norris nicht unter den Top 4. Oder Norris Fünfter, aber nicht schnellste Rennrunde.



Verstappen Siebter, Norris nicht in den Top 5. Oder Norris Sechster, aber nicht schnellste Rennrunde.



Verstappen Achter, Norris nicht in den Top 6. Oder Norris Siebter, aber nicht schnellste Rennrunde.



Verstappen Neunter, Norris nicht in den Top 7. Oder Norris Achter, aber nicht schnellste Rennrunde.



Verstappen Zehnter, Norris nicht in den Top 8.



Verstappen ohne Punkte, Norris maximal Neunter ohne schnellste Rennrunde oder Zehnter.