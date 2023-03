Wobei man dann damit rechnen muss, auch erst einmal wieder bei Null zu beginnen. Was bedeutet: Weiter Zeit zu verlieren, ehe man wieder wirklich näher an die Spitze heran kommen kann. "Aber wir haben keine andere Wahl," sagt Wolff. Und er sieht das Geld nicht einmal als das größte Problem an: "Ich bin mir nicht sicher, ob die Budgetobergrenze in der Situation, in der wir uns befinden, wirklich Zwänge mit sich bringt." Man habe von von Anfang an zwei Konzepte gehabt – entwickle aber immer nur eines weiter. "Die Frage ist nur, welches."