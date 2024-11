Mick Schumacher steigt aus Formel 1 aus

Künftig kein Testpilot mehr bei Mercedes

Der 25 Jahre alte Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher habe beschlossen, seinen Job als Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes zu beenden. Das teilte der deutsche Autobauer am Donnerstag vor dem Großen Preis von Katar an diesem Wochenende mit.

Mick Schumacher zeigte sich in der Mitteilung "dankbar für die Einblicke, die ich in den vergangenen zwei Jahren erhalten habe. Sie haben mich zweifellos zu einem erfahreneren Rennfahrer gemacht, weil ich die technische Seite besser kennengelernt habe", sagte er.

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff sagte: "Micks harte Arbeit, sein Fleiß und seine Entschlossenheit in seiner Rolle als Ersatzfahrer waren in den vergangenen zwei Jahren für das Team von entscheidender Bedeutung."

Schumacher konzentriert sich auf Langstrecken-WM

Mick Schumacher wird sich nun ganz auf eine Karriere in der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC konzentrieren. Dort wird er für den französischen Rennstall Alpine fahren, wie beide Seiten mitteilten. Schumacher trat in diesem Jahr in der WEC bereits für den französischen Hersteller an.