Der 4. Amateurfußball-Kongress des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) findet am neuen DFB-Campus in Frankfurt am Main statt. Führungskräfte des DFB, der Landesverbände, Fußballkreise und Amateurvereine diskutieren besonders drei Fragestellungen: Welche Auswirkungen hat das veränderte Freizeitverhalten auf den organisierten Spielbetrieb und welche Anpassungen sind nötig? Wie lassen sich noch mehr Frauen und Mädchen für den Fußball auf und neben dem Platz gewinnen? Wie gehen wir im Fußball miteinander um, und was hat das mit dem Mangel an Schiedsrichter*innen zu tun?