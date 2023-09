So lang die Laufwege auf dem bis heute überdimensioniert wirkenden DFB-Campus in Frankfurt sind, so breit ist das Aufgabenfeld für den neuen Hoffnungsträger, der sein Jobprofil selbst so zusammenfasste: "Wirtschaftlich herausfordernd, sportlich schwierig, aber mit Lichtblicken." Ihn hatte DFB-Präsident Bernd Neuendorf nach eigenem Bekunden als Anwärter "nicht von Beginn an auf dem Zettel".