Leipzig siegt in München : FC Bayern patzt im Titelrennen

Serge Gnabry hatte die Münchner in Führung gebracht (25. Minute), doch Konrad Laimer (64.), Christopher Nkunku per Foulelfmeter (76.) und Dominik Szoboszlai (85.) per Handelfmeter drehten für die starken Leipziger das Spiel. Eine titellose Saison und heftige Turbulenzen im Verein könnten für den deutschen Meister der vergangenen zehn Spielzeiten nun zur Realität werden - mit Konsequenzen bis hinauf in die Vereinsführung. Vorstandschef Oliver Kahn und Co. saßen konsterniert auf der Tribüne.