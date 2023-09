Alonso hatte nach den fünf Änderungen in der Startelf vor dem 4:0 am Donnerstag in der Europa League gegen den schwedischen Meister BK Häcken komplett zurückrotiert und die Mannschaft aufgeboten, die auch an den ersten drei Spieltagen aufgelaufen war. Schmidt änderte sein Team gegenüber Bremen nur auf einer Position: Nikola Dovedan ersetzte Marvin Pieringer und kam zu seiner Startelf-Premiere in der Bundesliga.