Dass diese Einschätzung von vielen Fußball-Fans in ganz Deutschland nicht nur geteilt, sondern mit Sympathie ausgesprochen wird, hat vor allem mit einer Person zu tun, die für die Werkself in vielerlei Hinsicht zum Game-Change werden könnte: Trainer Xabi Alonso. Der Baske hat in Deutschland als Trainer nicht mal ein Jahr dafür gebraucht, was er als Spieler in Spanien zuvor schon geschafft hatte: Die Menschen mögen ihn, unabhängig von jeder Vereinszugehörigkeit.