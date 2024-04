Bundesliga: Wie es bei Darmstadt nach dem Abstieg weitergeht

Trotz des seit Wochen erwartbaren Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga setzt der Gang des SV Darmstadt 98 in die 2. Liga dem Klub-Präsidenten Rüdiger Fritsch emotional zu. Seine Gemütslage sei "bescheiden oder auch beschissen - je nachdem, welche Wortwahl man treffen möchte", sagte Fritsch nach dem 0:1 gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntagabend.

Darmstadt 98 kämpft, aber vergeblich. Das Tor des Heidenheimers Nikola Dovedan in der 90. Minute besiegelt den Abstieg der Lilien.

Lilien auch rechnerisch abgestiegen

Durch die Niederlage, der 20. im bisherigen Saisonverlauf, sind die Lilien drei Spieltage vor Schluss nun auch rechnerisch abgestiegen. Magere drei Siege haben die Hessen in 31 Partien gesammelt und liegen noch einmal sechs Zähler hinter dem ebenfalls schon etwas abgeschlagenen Vorletzten 1. FC Köln

"Wir wussten, dass dieser Tag kommen wird. Das gehört zum Sportlerleben dazu. Entscheidend ist, wie wir das aufarbeiten", sagte Trainer Torsten Lieberknecht im Anschluss an die Partie am Sonntag.

Trainer Lieberknecht soll weitermachen

Die Planungen für 2. Liga laufen längst

Zettel statt Laptop: Porträt von Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht in der Saison 2022/23

Fans feiern Darmstadt trotz des Abstiegs

Die Aufmunterung und der Zuspruch durch die Fans, die nach dem besiegelten Abstieg trotzig ihre Schals in die Höhe reckten und ihren Verein besangen, trösteten die Protagonisten am Sonntagabend nur bedingt. "Natürlich ist es schön und es baut einen kurz auf. Allgemein ist es aber ziemlich leer in einem drin", sagte Fabian Nürnberger stellvertretend für die Mannschaft.