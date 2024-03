Medien: Schuster wird Trainer beim SC Freiburg

Ex-Profi Julian Schuster steht Medienberichten zufolge als Nachfolger von Trainer Christian Streich beim SC Freiburg fest. Als interne Lösung wird der 38-Jährige demnach nach der Saison den Cheftrainerposten übernehmen, berichteten "Bild" und "Kicker" am Mittwoch. Offiziell könnte die Entscheidung demnach am Donnerstag oder Freitag verkündet werden. Auch nach dpa-Informationen sollte der neue Coach noch in dieser Woche mitgeteilt werden.